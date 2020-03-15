Atlasglobal Yeşilyurt-Aydın Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 3-1

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 22. ve normal sezonun son haftasında Atlasglobal Yeşilyurt, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 yendi.

15 Mart 2020, Pazar 20:53 Son Güncelleme:
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Atlasglobal Yeşilyurt-Aydın Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 3-1

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 22. ve normal sezonun son haftasında Atlasglobal Yeşilyurt, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 yendi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ramazan Çevik, Caner Çildir

Atlasglobal Yeşilyurt: Tuğba Şenoğlu, Gözde Dal, Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, Koolhaas, Caratasu (Ayça Aykaç, İrem Kaya, Derya Güç)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Duygu Düzceler, Balkestein, Planinsec, Meryem Boz, Celeste Plak, Selin Arifoğlu (Erce Kasapoğlu, Bihter Dumanoğlu, Semra Özer, Arelya Karasoy, Ece Hocaoğlu, Hande Korkut, Berra Eren, Cansu Ayyıldız)

Setler: 25-13 19-25, 25-19, 25-15

Süre: 102 dakika (24, 27, 26, 25)

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