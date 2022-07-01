ABD'nin Atlanta şehrinde bulunan ve NBA takımı Atlanta Hawks'ın evi olan State Farm Arena League of Legends Dünya Şampiyonası'nın yarı finallerine ev sahipliği yapacak. Aslında yarı finallerin Toronto'daki Scotiabank Arena'da oynanması planlanıyordu fakat COVID-19, ABD'ye çoklu giriş vizelerinin başvuru süreçlerini olumsuz etkileyebileceği için Riot, Dünya Şampiyonası'nın tüm aşamalarını takımlar için en uygun yere taşımaya karar verdi.

LoL Espor Global Lideri Naz Aletaha, "Salgının ortaya çıkardığı zorluklara rağmen Dünya Şampiyonası'nı birden fazla şehirde gerçekleştirme geleneğimizi sürdürmekte kararlıyız ve Atlanta'daki son derece gelişmiş State Farm Arena'nın 2022 yarı finallerine ev sahipliği yapmasını dört gözle bekliyoruz," dedi.

"Bu gelişme şüphesiz ki Kanada'daki taraftarları ve partnerlerimizi hayal kırıklığına uğratıyordur. Bu yüzden anlayışları için Toronta'daki Scotiabank Arena'ya ve topluluğumuza teşekkür ederiz. Büyük LoL Espor etkinliklerini gelecekte buraya getirmek için sabırsızlanıyoruz."

2022 Dünya Şampiyonası'nın yeni takvimi:

Ön elemeler: Meksiko, Meksika Grup Aşaması ve Çeyrek Finaller: New York, New York Yarı finaller: Atlanta, Georgia Final: San Francisco, Kaliforniya Tarihler, gruplar ve bilet satışları hakkında ayrıntılı bilgi yazın ilerleyen günlerinde açıklanacak.