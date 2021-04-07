Atlanta, rekor kırarak New Orelans'ı mağlup etti
NBA'de Atlanta Hawks, konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 16 sayı farkla 123-107 mağlup etmeyi başardı. Maçın 3. periyodunda üç sayı çizgisinin gerisinden 11’de 11 isabetle oynayan Hawks, NBA'de bir çeyrekte yüzde 100 isabetle en fazla üç sayılık basket atan takım oldu.
Atlanta Hawks, evinde oynadığı New Orleans Pelicans karşılaşmasını 123-107 kazanarak art arda 4. galibiyetini aldı.
Maçın 3. periyodunda üç sayı çizgisinin gerisinden 11’de 11 isabetle oynayan Hawks, bir çeyrekte yüzde 100 isabetle en fazla üç sayılık basket atan takım olarak NBA tarihine geçti.
Hawks’ta Trae Young 30 sayı, 12 asist, Clint Capela da 12 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı. Bogdan Bogdanovic 21, Kevin Huerter 17 sayıyla oynadı.
Pelicans cephesindeyse Zion Williamson 34 sayı, 5 ribaunt, Lonzo Ball 12 sayı, 11 asist, 9 ribauntla mücadele etti.
Sonuçlar
Indiana Pacers-Chicago Bulls: 97-113
Boston Celtics-Philadelphia 76ers: 96-106
Toronto Raptors-Los Angeles Lakers: 101-110
Atlanta Hawks-New Orleans Pelicans: 123-107
Miami Heat-Memphis Grizzlies: 112-124
Denver Nuggets-Detroit Pistons: 134-119
Los Angeles Clippers-Portland Trail Blazers: 133-116
Golden State Warriors-Milwaukee Bucks: 122-121