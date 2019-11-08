Atkinson’ın ölümünde polise suçlama

1995-96 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Dalian Atkinson, 15 Ağustos 2016’da polisin şok cihazıyla müdahalesi sonrası ölmüştü. İngiliz Kraliyet Savcılığı, bu olayla ilgili olarak bir polis memurunu cinayetle suçladı.

Diğer polis memuruna ise ‘basit yaralama’ suçu yöneltildiği açıklandı. Kararın, olayı soruşturan Bağımsız Polis Davranış Birimi’nin sunduğu tüm kanıtların dikkatlice incelenmesinin ardından verildiği kaydedildi. Polis memurlarının bugün Birmingham kentinde mahkemeye çıkarılması bekleniyor