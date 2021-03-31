Atilla Vehbi Konuk, vefatının 12. yıl dönümünde anıldı

Antalyaspor Kulübü’nün kurucu başkanı Atilla Vehbi Konuk, vefatının 12. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Andızlı Mezarlığı’ndaki anmaya, Atilla Vehbi Konuk’un eşi Aysel Konuk, kızları Nadire Konuk Akıncıoğlu ve Aslı Konuk, torunu Hasan Cahit Akıncıoğlu ile Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz, Kulüp Başkan Vekili Emin Hesapçıoğlu, Kulüp Asbaşkanı Berkay Bahar ile Antalyaspor Vakfı Başkan Vekili Nafiz Tanır katıldı.

Yılmaz, Konuk’tan devraldıkları bayrağı, kendisine yakışır şekilde taşıyacaklarını söyledi. Anma töreni dua edilmesiyle sona erdi.