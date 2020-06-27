Atilla Güneş: Ligler pandemi öncesi gibi olmaz

Yaklaşık 3 haftadır antrenmanlarını sürdüren TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off hattındaki ekiplerden Karşıyaka'da sportif direktör Atilla Güneş, "Alt ligler pandemi öncesi gibi olmaz" dedi. Karşıyaka olarak her senaryoya hazırlıklı olduklarını belirten Güneş, "Bizim tesislerimiz, iç saha maçlarını oynadığımız stat pandemi şartlarına hazır durumda. Antrenmanlara da başladık ancak 3'üncü Lig'de kadrosu dağılmış veya henüz hazırlıklara başlamamış takımlar var" diye konuştu.

Bu şartlarda yarışta adaletsizlik olacağını kaydeden Atilla Güneş, "Hedefi olan takımlar zaten antrenmanlara başladı. Ancak hedefsiz takımların önlerinde hazırlanmak için 20 gün var. Verilen 4 aylık ara sonrası doğru düzgün hazırlanmayıp yaz sıcağında nasıl maça çıkacaklar? Biz Turgutluspor, Belediye Derincespor, Fethiyespor gibi Play-Off hedefi olan takımlarla oynayacağız. Bazı rakipler hedefsiz, dağılmış takımlarla maça çıkacak. Yaz sıcağının yaratacağı handikap da dikkate alınmadı. Ligler yalnız Play-Off aşamasından itibaren oynatılabilirdi. Hatta 3'üncü Lig'de Play-Off 4'er değil 8'er takımlı oynatılıp daha erken sonlandırılabilirdi. Kulüp olarak talebimiz bu yöndeydi ama biz ligin kaldığı yerden devamına da hazırız. Çıkıp kalan 6 maçımızı oynayıp önce Play-Off'a kalacağız, ardından üst lig hedefimize ulaşacağız" dedi.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)