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Atilla Gerin: İstediğimiz skoru alacağız

Diyarbekirspor'u son dakikada attığı golle 2-1 yenerek tekrar çıkışa geçen 14 puanlı Turgutluspor'da teknik direktör Atilla Gerin, Ergene Velimeşespor maçında istedikleri skoru alacaklarını belirtti.

26 Kasım 2021, Cuma 18:34 Son Güncelleme:
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Atilla Gerin: İstediğimiz skoru alacağız

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Diyarbekirspor'u son dakikada attığı golle 2-1 yenerek tekrar çıkışa geçen 14 puanlı Turgutluspor, yarın Ergene Velimeşespor'a konuk olacak. Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda Murat Türkoğlu'nun düdük çalacağı karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.

Teknik direktör Atilla Gerin, zorlu bir deplasmana çıkacaklarını belirterek, "Rakibimiz de bizim gibi alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. İki takım için de kritik bir maç olacak. Biz kendi oyunumuzu sahaya yansıtıp, istediğimiz skoru alacağız" dedi. (DHA)

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