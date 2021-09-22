Atılay Caner: Yere yatan oyuncular yerden kalkmıyor

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, topun oyunda kalma süresinin azlığına vurgu yaparak, "Oyuna istekli ve arzulu başladık. Rakip ilk 45 dakika tamamıyla kapandı, hiç pozisyonu yok. Buna rağmen bizim 4-5 tane net gol pozisyonumuz var. 2'nci yarıda da bazı pozisyonlarımız var. Topun oyunda kalma süresi, bana göre çok azdı. Çünkü yere yatan arkadaşlar yerden kalkmasını bilmediler. Hakemlerimizden de beklentimiz, bu olaylara fazla prim verilmemesi. Topun oyunda kalması, bizim isteğimiz. Hedefimiz ve isteklerimiz var. Her hafta üzerine koyarak oynamak istiyoruz. Seyircilere daha güzel oyunlar seyrettirmek istiyoruz. Tabii ki hatalarımız var. Bugün burada kaybedilmiş 2 puanımız var. Yere yatan oyuncular yerden kalkmıyor ama top kendilerine gelince kontra atağa kalkıyormuş gibi hareket ediyorlar"