Atılay Caner: Bana göre futbol adına cinayet işlendi

TFF 1. Lig’in 28. haftasında konuk ettiği Altay’la 2-2 berabere kalan Fatih Karagümrük’te teknik sorumlu Atılay Canel, mücadelenin hakemine tepki gösterdi. Vefa Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Canel, "Seyircisiz oynamanın verdiği zorluk vardı. İlk yarıyı 2-0 önde bitirdik. Burada bence söylenecek fazla bir söz yok. Bana göre futbol adına cinayet işlendi. 6 dakika uzatıldı maç, ne manası vardı anlamadım. Her şey tüm takdir hakları rakipten yana kullanıldı. Hakem bizle ilgili en ufak şeyde önümüzü kesti." diye konuştu.
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