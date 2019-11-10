Atılay Canel: Zor bir maç oldu

Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig'in 11. haftasında Altay'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, maça iyi bir şekilde çalıştıklarını belirterek, “Devreyi de 1-0 önde bitirince oyunu istediğimiz gibi yönlendirip istediğimiz puanı aldık. Taraftarlarımıza geçen haftaki mağlubiyeti unutturarak yolumuza devam edeceğiz. İkinci yarıda da kaçan gollerimiz vardı. Altay’ın da vardı ama bizim biraz daha fazlaydı sanırım. Son dakikalarda kaleciyle karşı karşıya kaldığımız pozisyon gol olsa oyun şekli çok daha farklı olurdu. Zor bir maç oldu, iki takım da istekli ve arzuluydu. Bizim isteğimiz daha fazla olunca galibiyetle dönen taraf biz olduk” ifadelerini kullandı.