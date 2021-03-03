Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, “Buraya geldiğimiz zaman puan veya puanlar alacağımızı düşünüyorduk. Nitekim de deplasmandan 1 puanı aldık. İlk yarı lüzumsuz bir şekilde penaltı pozisyonundan yedik. Ama çok çabuk toparlandık gayet güzel bir gol attık. İkinci yarının başında 52'nci dakikada gayet güzel bir gol daha attık ama 62'nci dakikada tartışmalı pozisyondan yediğimiz golle 2-2 bitti. Buradan puan almayı düşünerek geldik ve 1 puan aldık. Önümüzdeki haftaya bakacağız” dedi.



