Atılay Canel: Oyunu istediğimiz gibi elimizde tuttuk

Yukatel Denizlispor’un evinde Fatih Karagümrük’e 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından her iki takımın da antrenörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, deplasmanda kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti. Kazanmaları gereken bir maça çıktıklarını ifade eden Canel, “Galibiyetten dolayı arkadaşlarımızı, futbolcu kardeşlerimizi ve teknik heyetimizi kutluyorum. Futbolcu arkadaşlarımız ellerinden gelen her şeyi yaptılar, verilen görevleri yerine getirdiler. Oyunu istediğimiz gibi elimizde tuttuk. İstediğimiz gibi pozisyonlarımıza da girdik. Sonuç daha farklı olabilirdi. Geçen haftaki Beşiktaş mağlubiyeti unutturmamız için mutlaka galip gelmemiz gereken bir maçtı. Ama bugün buradan deplasmandan galibiyetle döndüğümüz için mutluyuz. Bunu da yaptığımız için iyi bir şekilde İstanbul'a dönüyoruz” dedi.