Atılay Canel: Önce play-off sonra Süper Lig

TFF 1. Lig’in 31. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor’u 5-0 yendi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Balıkesir’e gelirken 12 hafta boyunca yenilmediklerini hatırlattı.

Kaybetmeme serisini 13 maça çıkardıklarını aktaran Canel, "Biz buraya galibiyet için geldiğimizi beyan ettik. Bundan sonra kalan 3 maçımızı da kazanarak play-off etabına kalmak, sonra da Süper Lig’e çıkmak istiyoruz. İlk yarı iyi oynayamadık ama 29. dakikada yüzde yüzlük bir golü atamadık. İkinci yarının ilk bölümünde bulduğumuz gollerle maçı bitirdik." ifadelerini kullandı.