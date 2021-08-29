Atılay Canel: Maçın hakkı beraberlikti

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Atılay Canel, “Biz buraya gelirken nasıl hareket edeceğimizi planladık. Karşımızdaki takım geçen senenin hakkıyla şampiyonu olan takımıydı. Oyun gitti geldi, şanslarımızı değerlendirebilseydik farklı olabilirdi. Biglia şanssız bir şekilde sakatlandı. Oyun gitti geldi ama bana göre maçın hakkı beraberlikti" şeklinde konuştu.

'Emre Mor'dan beklentimiz büyük'

Canel, "Direkten dönen de bir topumuz vardı. Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra kapandı, biz daha çabuk oynayabilseydik çok daha farklı olurdu maçın şekli. Geriden oyun kurup, ileriye isabetli paslar yapabildiğinizde oyunun şekli çok daha farklı oluyor. Biglia’yı oyuna sürmemiz konusunda herhangi bir pişmanlığımız yok. Geçen seneki Karagümrük de gayet iyiydi, bu seneki de gayet iyi. Bütün oyuncularımız formayı hak eden oyuncular. Transferi yönetimimiz istediği şekilde yapıyor, transferlerimizi gizli tutuyoruz ki olay olmasın. Karagümrük formasını giyen bütün futbolcularımızdan beklentimiz büyük, Emre Mor da dahil” şeklinde konuştu