Atılay Canel: Kazanmamız gereken bir maçtı, bunun için mutluyuz

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlu Atılay Canel, önemli bir maçtan 3 puanla yarıldıkları için mutlu olduklarını söylerken, "Kazanmamız gereken bir maçtı, bunun için mutluyuz. Bu maçı kazanıp üst taraflarda yerimizi sabitleştirmek istiyorduk. Nitekim de oyuncularımız ellerinden geleni istekli, arzulu bir şekilde yerine getirdi. Yarından itibaren çalışmalara başlayıp, Erzurum'dan da puanlarla dönmek istiyoruz. Oyuncu arkadaşlarımızı kutluyorum. Borini kendisine iyi baktı. Bütün hafta boyunca antrenmanlarımıza gayretle çıktı. Verilen görevleri yerine getirdi. Golüne de attı" şeklinde konuştu.