Süper Lig 'in 11. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu. VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Hakemlere olan tepkisini dile getiren Atılay Canel, "Maç hakkında konuşacak fazla bir şey yok. Başkanımız sezon başında ’bu sene hakemlerle ilgili konuşmayın’ dediler, belki kızacak ama maçın başından sonuna kadar oyunu istediği gibi şekillendirdiler. Niyetini ve VAR hakeminin niyetlerini anlamak çok zor. Bunların niyetlerini araştırmak lazım." şeklinde konuştu.