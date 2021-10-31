Atılay Canel: Karşılaşmanın hakemlerinin niyetlerini araştırmak lazım
Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, karşılaşma sonrası hakemlere yönelik tepkilerini dile getirdi.
Süper Lig 'in 11. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu. VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
Hakemlere olan tepkisini dile getiren Atılay Canel, "Maç hakkında konuşacak fazla bir şey yok. Başkanımız sezon başında ’bu sene hakemlerle ilgili konuşmayın’ dediler, belki kızacak ama maçın başından sonuna kadar oyunu istediği gibi şekillendirdiler. Niyetini ve VAR hakeminin niyetlerini anlamak çok zor. Bunların niyetlerini araştırmak lazım." şeklinde konuştu.