Atılay Canel: Her hafta üzerine koyarak ilerlemek istiyoruz

Süper Lig 'in 5'inci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 4-3 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, açıklamalarda bulundu. Canel, bugün deplasmanda aldıkları 3 puandan dolayı oyuncularını tebrik ederek, "Karşılaşmanın ilk 10 dakikasında 2-0 öne geçmemiz lazımken 17'nci dakikada geriye düştük akabinde orta sahamızdaki hatadan dolayı skor 2-0 oldu. Buna rağmen oyundan düşmedik kendimizi toparladık ve golleri bulduk" diye konuştu.

"KAZANACAĞIMIZ ÇOK ŞEYLER VAR"

Kazandıkları için mutlu olduklarını ancak bu şekilde galibiyet istemediklerini kaydeden Canel, "Biz böyle galibiyet istemiyoruz. Biz oyunu oyun gibi oynayıp üzerine koyarak seyircilere daha güzel bir oyun seyrettirmek istiyoruz. Kazanacağımız çok şeyler var. Her hafta üzerine koyarak ilerlemek istiyoruz" şeklinde konuştu. (DHA)