Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, buraya puan almak için geldiklerini söyledi.

Canel, “Buraya puan ve puanlar almaya geldik. Havanın sıcaklığı ve sahanın etkisiyle hatamızdan gölü yedik. Devamında golü bulduk ama geçen hafta devreye girmeyen VAR, bu hafta devreye girdi. Gol sayılmadı. Devreyi berabere bitirseydik oyun anlayışı farklı olacaktı. Oyuncularımızı sahada verdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum ve Alanyaspor'a da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum” diye konuştu.

İHA