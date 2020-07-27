Atılay Canel: Futbolcu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum

TFF 1. Lig Play-Off yarı final rövanş maçında deplasmanda Akhisarspor’u tek golle yenen Fatih Karagümrük adını finale yazdırdı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, bu galibiyeti taraftara armağan ettiklerini belirterek, futbolcularına gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür etti.

Yarı final aşamasının 2 basamaklı bir oyun olduğunu kaydeden Canel, "Biz birinci basamakta yapılmayacak hatalar yaptık. Bunlardan dersler çıkararak, buradan mutlu şekilde dönüyoruz. Hedefimiz Süper Lig’e çıkmak. Futbolcu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.