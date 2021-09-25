Atılay Canel: Bu maçtan alacağımız dersler var

Süper Lig 'in 7. haftasında Sivasspor sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Oyunun başında daha 1. dakikada yediğimiz gol bizi biraz moralmen düşürdü. Eksiklerimiz var ama biz bu bahanelere hiçbir zaman sığınmadık. İlk yarı, ilk golden sonra oyun ortada geçti ama ikinci yarı oyunun şekli çok daha farklı oldu. Sivas takımı bizden daha istekli ve arzulu bir şekilde oyuna asıldı. Maçı kazandılar, onları tebrik ediyorum. Bu maçtan alacağımız dersler var. Yarından itibaren iyi bir şekilde çalışıp önümüzdeki maçımızda daha dikkatli olup, ona göre hazırlanacağız" dedi.