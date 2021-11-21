Atılay Canel: Bu galibiyeti Karagümrük camiasına armağan ediyoruz

Karşılaşmaya istekli başladıklarını ifade eden Atılay Canel, “1’inci dakikada golü bulduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyeti Karagümrük camiasına hediye ediyoruz. İlk yarı 4, 5 olabilirdi. İkinci yarı oyundan düşer gibi olmamıza rağmen kontrolü elimizde tuttuk” diye konuştu.

Süper Lig ’in 14’üncü haftasında Trabzonspor ile oynayacakları karşılaşmada takımın önemli 3 isminin cezalı duruma düşmesi hatırlatılan Canel, “Evet 3 cezalımız var. Ancak Karagümrük formasını giyen her futbolcu onlar gibi mücadele edecektir. Buna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,(DHA)