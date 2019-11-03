Atılay Canel: Bakalım kaç hafta dinlendirilecek!

TFF 1. Lig’in 10. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a 1-0 yenilen Fatih Karagümrük’te teknik sorumlu Atılay Canel, maçtaki hakem kararlarını sert bir dille eleştirdi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Atılay Canel, taraftarlarına galibiyet hediye edemedikleri için üzgün olduklarını aktardı.

Canel, son dakikada attıkları golün sayılması gerektiğini savunarak, şunları söyledi:

"Maçın 33. dakikasında arka arkaya verilmeyen penaltılarımız vardı. Son dakikada attığımız gol bana göre sayılmalıydı. Bazı duyumlar alıyoruz. İstanbul’da başka bir Süper Lig takımı istenmiyormuş gibi bir hava var. Ekol Göz Menemenspor maçından bu yana devamlı üzerimize oynanıyor. Bakalım maçın hakemi (Sarper Barış Saka) kaç hafta dinlendirilecek, kendisine kaç hafta maç verilmeyecek. Bunu takip edeceğiz. Futbolcularımız bu işten ekmek parası kazanıyor. İstanbul takımı diye üzerimize bu kadar oynanmasını istemiyoruz."

Karşılaşma sonunda çıkan gerginlikle ilgili yöneltilen soru üzerine Atılay Canel, "Maçın sonunda Mucahit Albayrak, yendikleri halde takım kaptanımız Erkan Zengin’e hakaret etti. Kendisinden büyük birisini sinirlendirmek, ortamı germek istedi. Biz zaten mağlup olmuşuz. Erkan gibi oyuncuya böyle bir hakaret olmaz. Hiçbir oyuncuya hakaret edilmemeli." ifadelerini kullandı.