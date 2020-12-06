Atılay Canel: Artık göçebe gibi dolaşmak istemiyoruz

Süper Lig’in 11. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "İki hafta deplasmanda bir hafta içeride beraberliklerimiz vardı. Artık bunu kırıp galip gelmek istiyorduk. Sahadaki arkadaşlarımız elinde gelen bütün gayreti gösterdiler. Onlara teşekkür ediyorum. Bize çok basit gösterilen sarı kartlar vardı. Rakibe gösterilmeyen kartlar vardı. Ağır sakatlanan 2 arkadaşlarımız var. İkinci yarıda o yüzden toparlanamadık. Artık göçebe gibi dolaşmak istemiyoruz. Vefa Stadı'nda alt liglerde maçlar yapılıyor. Süper Lig'de de oynanabileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Canel, ayrıca geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Rizesporlu eski futbolcu Mohamed Abarhoun için Rizespor camiasının baş sağlığı diledi.

İHA