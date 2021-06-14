Atila Turan Kocaelispor ile anlaştı

Atila Turan adına görüşmeleri yürüten Talent & Family menajerlik şirketinin kurucularından Murat Uzunmehmet, "Atila Turan Fransa alt yaş milli kategorilerinde 30 kez, Türkiye A milli takımımızın formasını da 2 kez giymiş hem tecrübeli hem de karakterli bir oyuncu. Polonya’dan, Fransa’dan ve Türkiye’den pek çok teklif almamıza rağmen tercihimizi Kocaelispor’dan yana kullandık. Burada Kocaelispor yönetiminin projesi, vizyonu ve teknik direktör Mustafa Reşit Akçay hocanın planlarının yanında büyük Kocaelispor taraftarlarının isteği de seçimde çok etkili oldu. Her iki taraf için de hayırlı olsun’’ şeklinde konuştu