Atila Turan, Kayseri-Fenerbahçe maçında yok

Kayserispor - Fenerbahçe maçı öncesi bir son dakika gelişmesi yaşandı. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kayserispor-Bayrampaşa maçında kırmızı kart gören Atila Turan cezalı duruma düştü.

31 Ekim 2019, Perşembe 18:27 Son Güncelleme:
- A +
Atila Turan, Kayseri-Fenerbahçe maçında yok

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Kayserispor - Bayrampaşa maçında ev sahibi ekip büyük bir talihsizlik yaşadı.

Kayserispor'un sol beki Atila Turan mücadele golsüz eşitlitle devam ederken 90. dakikada kırmızı kart gördü.

Atila böylece hafta sonunda Fenerbahçe ile Kayseri'de oynanacak mücadelede forma giyme şansını yitirdi.

Öte yandan Kayserispor ile prensip anlaşmasına varan teknik direktör Bülent Uygun, mücadeleyi locadan izledi. 

Uygun'un Fenerbahçe'ye karşı kulübede olması bekleniyor.


YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...