Atila Turan, Kayseri-Fenerbahçe maçında yok

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Kayserispor - Bayrampaşa maçında ev sahibi ekip büyük bir talihsizlik yaşadı.
Kayserispor'un sol beki Atila Turan mücadele golsüz eşitlitle devam ederken 90. dakikada kırmızı kart gördü.
Atila böylece hafta sonunda Fenerbahçe ile Kayseri'de oynanacak mücadelede forma giyme şansını yitirdi.
Öte yandan Kayserispor ile prensip anlaşmasına varan teknik direktör Bülent Uygun, mücadeleyi locadan izledi.
Uygun'un Fenerbahçe'ye karşı kulübede olması bekleniyor.