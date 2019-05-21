Atiker Konyaspor’da Akhisarspor maçı hazırlıkları sürüyor

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında 25 Mayıs Cumartesi günü sahasında Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk çalışması ve 6’ya 3 ile devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Ali Çamdalı, Moryke Fofana, Leonard Zuta, Petar Filipovic ve Mustapha Yatabare, antrenmana katılmadı.

Konyaspor, yarın yapacağı idmanla Akhisarspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.