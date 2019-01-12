Atiker Konyaspor şut ve gol çalıştı

ATİKER Konyaspor, devre arası kamp çalışmasını yaptığı Antalya'da yoğun yağmur altında hazırlıklarını sürdürdü. İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Atiker Konyaspor, sabah saatlerinde idman gerçekleştirdi.

12 Ocak 2019, Cumartesi 18:11
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Atiker Konyaspor şut ve gol çalıştı

ATİKER Konyaspor, devre arası kamp çalışmasını yaptığı Antalya'da yoğun yağmur altında hazırlıklarını sürdürdü. İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Atiker Konyaspor, sabah saatlerinde idman gerçekleştirdi. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde salonda yapılan idman CORE ısınma ve ağırlık çalışması ile başladı. Sahada yapılan ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından antrenman pas çalışması ile devam etti. Yoğun yağmur altında yapılan antrenman şut ve gol çalışması ile sona erdi. 

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)

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