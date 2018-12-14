Atiker Konyaspor - Kasımpaşa maç sonucu: 3-2

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Atiker Konyaspor, kendi sahasında şampiyonluk potasındaki Kasımpaşa'yı ağırladı.

İki takımın da girdiği pozisyonlardan sonuç alamadığı ilk devre golsüz eşitlikle sonuçlanırken ikinci yarı adeta gol yağmuruna sahne oldu.

47'nci dakikada savunmadan gönderilen uzun pasta topu önünde bulan Adis Jahovic, kaleci Ramazan Köse'yi de çalımladıktan sonra topu filelerle buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Dakikalar 69'u gösterirken bu kez de ligin gol kralı Mbaye Diagne sahneye çıktı. Trezeguet'nin ceza sahası içinde yaptığı vuruşu Nejc Skubic uzaklaştıramadı ve Diagne'nin golüyle karşılaşmaya eşitlik geldi: 1-1

Bu golden yalnızca 3 dakika sonra Strahil Popov'un sağ kanattan yaptığı ortada Diagne, harika bir kafa vuruşuyla takımını öne geçiren golü attı.

Gol yağmuru, iki dakika sonra bu defa da Jahovic'le devam etti. 74'te Skubic'in ortasında Jahovic, kafayla topu filelere gönderdi ve karşılaşmaya yeniden denge getirdi: 2-2

Karşılaşmada son sözü ise dakikalar 82'yi gösterirken ceza sahası içinde yaşanan karambolde meşin yuvarlağı ağlara yollayan Moryke Fofana söyledi ve Konyaspor, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibi ekip, bu sonuçla puanını 24'e yükselirken geçtiğimiz hafta da Medipol Başakşehir'e mağlup olan Kasımpaşa ise 26 puanda kaldı.

Maçtan Dakikalar

12. dakikada Diagne'nin kafayla indirdiği topa gelişine sağ ayağıyla Trezeguet’in yaptığı voleyi kaleci Serkan yumruklayarak uzaklaştırdı. Tekrar oyun alanına dönen topa Eduok'un yerden pasına ayak uzatan Trezeguet'in vuruşu az farkla yandan auta gitti.

25. dakikada Jahovic’e yapılan müdahale sonrası sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruş için topun başında Traore geçti. Ceza sahasına yakın bir noktadan kullanılan frikikte Traore'nin şutunda top az farkla yan ağlara gitti.

45+1. dakikada Fofana’ya yapılan faul sonrası kazanılan ve sağ çaprazdan paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta Traore’nin yaptığı ortayı kaleci Ramazan çift yumrukla uzaklaştırdı.

47. dakikada Jahovic Veysel ile girdiği ikili mücadelede topu kaparak kaleci Ramazan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleciyi de geçerek meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-0

69. dakikada Popov'un sağ kanattan yaptığı ortada topu iyi takip eden Diagne meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1

72. dakikada sağ kanattan Popov'un ortasına altıpas içinde iyi yükselen Mbaye Diagne kafayla topu filelerle buluşturdu. 1-2

74. dakikada ceza sahası içine gönderilen hava topuna iyi yükselen Skubic topu altıpas içine Jahovic'e çevirdi. Golcü oyuncu kafa vuruşuyla topu köşeden ağlara gönderdi. 2-2

82. dakikada Ömer Ali’nin kullandığı köşe vuruşunda Volkan Fındıklı kafayla ceza sahasına indirdiği topla buluşan Jahovic’in şutunda karambol yaşandı. Bu sırada topu önünde bulan Fofana'nın şutu filelere gitti. 3-2

Konyaspor - Kasımpaşa ilk 11'ler

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Nejc Skubic, Fallou Diagne, Uğur Demirok, Evgen Opanasenko, Volkan Fındıklı, Amir Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner (21' Petar Filipovic), Abdou Razack Traore, Deni Milosevic (41' Moryke Fofana), Adis Jahovic

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Syam Ben Youssef, Veysel Sarı, Olivier Veigneau, Strahil Popov, Josue Sa, Loret Sadiku, Tarkan Serbest (65' Hakan Demir), Trezeguet, Emem Eduok (65' Bangali-Fade Koita), Mbaye Diagne

Hakem: Bülent Yıldırım

Sarı Kartlar: Tarkan Serbest (13'), Syam Ben Yousseff (24'), Fallou Diagne (32'), Strahil Popov (45+2'), Olivier Veigneau (65'), Petar Filipovic (67'), Hakan Demir (82'), Bangali-Fade Koita (88')

Stat: Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu