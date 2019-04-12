Atiker Konyaspor - Demir Grup Sivasspor maç sonucu: 1-1

Spor Toto Süper Lig'in orta sıralarında yer alan Atiker Konyaspor ile Demir Grup Sivasspor, 28. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan kazanan çıkmadı: 1-1

Maça hızlı başlayan konuk ekip, 15'inci dakikada gole çok yaklaştı. Özer Hurmacı'nın ceza sahası içinde yaptığı vuruşta filelere doğru yönelen topu kale çizgisi önünden Fallou Diagne son anda kornere yolladı.

Dakikalar 22'yi gösterirken Adis Jahovic'in ara pasında savunmanın arkasına kaçan Ömer Ali Şahiner, Moryke Fofana ile birlikte kaleciyle karşı karşıya kaldı. Takım arkadaşıyla yaptığı duvar pasının ardından topu boş kaleye yuvarlayan Ömer Ali, böylece takımını 1-0 öne geçirdi.

Sivasspor'un bu gole yanıtı ise 39'uncu dakikada geldi. Emre Kılınç'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Fousseni Diabate, skoru 1-1'e getiren golü kaydetti ve ilk yarı da bu sonuçla tamamlandı.

Her iki takımın da galibiyet için önemli şanslar yakaladığı ikinci yarıda ise gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçla 3 puan hasretini 9 maça çıkaran Aykut Kocaman'ın öğrencileri puanını 36'ya, Sivasspor ise 35'e yükseltti.

Maçtan Dakikalar

7'nci dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Tolgahan iki hamlede topu kontrol etti.

16'ncı dakikada Douglas'ın sağ kanattan ortasında kaleci Serkan'ın çeldiği top Özer Hurmacı'nın önünde kaldı. Özer'in bekletmeden vuruşunda Diagne, topu kale çizgisi üzerinden kornere gönderdi.

22'nci dakikada Jahovic'in ara pasında kaleci Tolgahan ile karşı karşıya kalan Ömer Ali Şahiner, Fofana ile yaptığı duvar pası sonrası meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

32'nci dakikada Fofana'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Jahovic'in sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

39'uncu dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Emre Kılınç'ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Diabate'nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

İlk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

67'nci dakikada Özer Hurmacı'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Douglas'ın şutunda top kaleci Serkan'da kaldı.

80'inci dakikada Papp'ın sağ kanattan ceza sahası içerisine ortasında kaleci Serkan topa iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Konyaspor - Sivasspor ilk 11'ler:

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Yevhen Opanasenko (59' Paolo Hurtado), Uğur Demirok, Fallou Diagne, Leonard Zuta, Jens Jonsson, Volkan Fındıklı, Ömer Ali Şahiner (79' Abdou Razack Traore), Deni Milosevic, Moryke Fofana, Adis Jahovic (64' Mustapha Yatabare)

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Paul Papp, Mattias Bjarsmyr, David Braz, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Delvin N'Dinga, Douglas (90' Hakan Mart Yandaş), Özer Hurmacı (68' Gabriel Torje), Emre Kılınç, Fousseni Diabate (90' Arouna Kone)

Hakem: Zorbay Küçük

Sarı Kartlar: Özer Hurmacı (33'), Fallou Diagne (69'), Abdou Razack Traore (87')