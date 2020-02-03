Atıcılık Sporu Nedir? Nasıl Yapılır Ve Öğrenilir? Kuralları Nedir?

Atıcılık 19. yüzyıl sonlarında Kuzey Avrupa ülkelerinde yapılmaya başlamıştır. Farklı silahlar ile devam edilen bu spor, zamanla olimpiyat yarışlarına girmeyi başarmıştır.

Atıcılık Sporu Nedir?

Atıcılık sporu; ayakta, diz çökerek ve yatarak atış teknikleri kullanılarak yapılabilen bir spor dalıdır. Yarışmacıların belirlenen süre içerisinde hedefleri olabildiğince merkezden vurması gerekmektedir. Ayakta atışta tüm silah, iki elle tutulmaktadır. Eğer atış tüfekle yapılacaksa silah; kol, göğüs ya da kalçadan desteklenerek sabitlenebilmektedir.

Diz çökerek yapılan atışlarda yarışmacının sağ elini veya sol elini kullanmasına göre pozisyon belirlenmektedir. Buna göre sağ el ile atış yapanların sağ dizini, sol el ile atış yapanların ise sol dizini kullanarak çökmesi gerekmektedir. Yatarak atış ise genelde sporcunun kullandığı ilk tekniktir. Bu teknikte kullanılan silahın başka hiçbir nesne ile temas halinde olmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Nasıl Yapılır ve Öğrenilir?

Havalı ve ateşli silah yarışmalarında tüm atışlar hakem gözetiminde yapılmaktadır. Yarışma boyunca sporcuların tüm skorları dijital ortama atılmakta ve rapor haline getirilmektedir. Buradan alınan raporlar değerlendirildikten sonra da ilan edilmektedir. Yarışma sonrasında dereceye girmeye hak kazanan sporcular madalya ile ödüllendirilmektedir. Takım halinde girilen yarışlarda ise kazanan takımlara kupa verilmektedir.

Atıcılık sporunu öğrenebilmek ve gelişebilmek için erken yaşlarda atıcılığa başlamak oldukça önemlidir. Bu spora ilgisi olan çocuklar için atıcılığa başlama yaşı 10 olarak önerilmektedir. Atıcılıkta geliştirmek isteyen sporcuların antrenör eşliğinde düzenli olarak çalışması gerekmektedir. Atıcılık sporuyla uğraşan ve yüksek performans gösteren sporcular, teknik kurullar tarafından takip edilmektedir. Yurt dışı baraj puanlarını aşan sporcular bu kurulların kararı ile milli sporcu olmaya hak kazanmaktadır. Milli sporcular, kendi ülkelerini yurt dışındaki yarışmalarda temsil etme hakkı kazanmaktadır.

Atıcılık kategorisinde lisans çıkarmak için ikamet edilen ilin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne başvurmak gerekmektedir. Başvuru için; tescil belgesi, vesikalık fotoğraf, sağlık raporu ve nüfus cüzdanı fotokopisi istenmektedir. Tescil belgesi, Gençlik ve Spor Müdürlüğü sayfasından indirilip elle doldurulabilmektedir.

Kuralları Nedir?

Atıcılık yarışmalarında, tüm sporculara eşit kurallar uygulanmaktadır. Yarışmaya bağlı olarak sporcuya verilen atış sayısı ve süre değişiklik göstermektedir. 50 metre uzaktaki hedefe tüfekle yapılan atışlar, 3 pozisyonlu olarak tamamlanmaktadır. Erkekler yarışmasında, 50 metredeki hedefe sırasıyla; yatarak, diz çökerek ve ayakta 40 atış yapılmaktadır.

Merkezdeki halkanın vurulması için her teknik için ayrı süre verilmektedir. Buna göre yarışmacı yatarak atışta 45 dakika, ayakta 75 dakika ve diz çökerek 60 dakikada atışı tamamlamak zorundadır. Yarışmacılar arasında en iyi puanı alan 8 kişi finale gitmektedir. Atıcılık finali ayakta atış tekniği ile yapılmaktadır. Burada yarışmacılardan 10 atış yapması istenmektedir. Her bir atış, 75 saniyede tamamlanmak zorundadır.

Olimpik atıcılık ekipmanları; sporcu giysisi, havalı tabanca ve havalı tüfekten oluşmaktadır. Havalı tabanca ve tüfekler, sıkıştırılmış hava veya karbondioksit kullanan çekirdekleri fırlatmaktadır. Normal tabancalara kıyasla farklı görünen havalı tabanca mermisi 4,5 milimetre boyutundadır. Havalı tüfeklerde de yine aynı boyuttaki mermiler kullanılmaktadır. Tüfeklere omuz desteği verilebildiği için genellikle tabancalardan daha kolay hedef alınabilmektedir.

Havalı tabanca ve tüfek dışında da atıcılık yapılabilen silahlar bulunmaktadır. Çabuk atış tabancası son yıllarda olimpiyat yarışmalarında kullanılmaya başlamıştır. 22 kalibrelik çabuk atış tabancasıyla yarı otomatik ve tek bir atış yapılabilmektedir. Tek atış yapılan yarışmalarda, atıcı yavaş atış tekniklerinden yardım almaktadır. 3 pozisyonlu ve yüzüstü atışlarda kullanılan silah ise 22 kalibrelik tüfektir.