Beşiktaş'a 2013 yılında Bilic döneminde gelmişti Atiba Hutchinson. Geldiği zaman 'menajer transferi' denilmiş, 'yaşlı bir futbolcu alındı' denilmişti. Ancak yılları içerisinde Beşiktaş'ta gösterdiği performansla herkesin bu eleştirilerine adeta cevap verdi. Şimdi ise siyah beyazlıların vazgeçilmez oyuncularından ki sözleşmesi bir kez daha uzatılmıştı sezon başında...

Ancak Atiba'nın Beşiktaş'taki futbolculuk kariyerin sezon sonunda sona eriyor. Daha önce de yaptığı açıklamalarda futbolu bıraktıktan sonra Beşiktaş'ta görev almak istediğini belirten Kanadalı futbolcunun bu isteği gerçek oluyor.

Bu sezon sonunda sözleşmesi sona eren ve futbol kariyerini noktalayacak olan 37 yaşındaki ön liberonun Beşiktaş'ta idari menajer olacağı öğrenildi. Atiba’nın yönetimle futbolcular arasındaki bağlantı kurması bekleniyor.