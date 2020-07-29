Atiba:Her zaman kendimi geliştirdim

Kulüp dergisine konuşan Kara Kartal’ın tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson çarpıcı açıklamalarda bulundu: “Beşiktaş’a 30 yaşımda geldim ve o günden itibaren de gelişmeye devam ettim. Hem Şampiyonlar Ligi’nde hem de Avrupa Ligi’nde oynayarak edindiğim tecrübe, daha çok şey öğrenmemi ve daha iyi bir oyuncu olmamı sağladı. Taraftarımızın takıma ve kulübe verdikleri desteği, bunu hep sürdürmelerini, hep bizim arkamızda olmalarını takdir ediyoruz. Onlar olmasa ortada bir takım ya da kulüp olmaz.”