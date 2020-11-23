Kara Kartal’ın Süper Lig’de önceki akşam Başakşehir’i 3-2’lik skorla devirdiği maça bir gol ve 1 asistlik performansıyla damgasını vuran Atiba Hutchinson, maçın ardından düşüncelerini yakın dostlarıyla paylaştı. 44. dakikada takımının birinci golünü kaydetmesinin ardından 45’te Cyle Larin’e asist yapan tecrübeli futbolcu, performansını yorumladı. 102 metreyi 14.48 saniyede koşarak Larin’e yaptığı asisti, “Savunma hattından rakip ceza sahasına kadar tüm gücümle koştum. Bir ara oraya asla ulaşamayacakmışım gibi hissettim. Ama vurmayı değil topu Larin’le buluşturup asist yapmayı tercih ettim” dedi.

‘1 yıl daha neden olmasın’

37 yaşında olmasına rağmen hala üst düzeyde futbol oynamasını da değerlendiren Atiba Hutchinson, “3 yıl önce bu yaşa kadar oynayacağımı asla düşünmemiştim. Bu yüzden şimdi sadece sahada olmaktan ve eğlenmekten mutluyum” ifadelerini kullandı. Kendisini iyi hissetmesi halinde futbol yaşantısını yeni sezonda da devam ettirebileceğini söyleyen Atiba, “1 yıl daha oynamak neden olmasın” sözlerini sarf etti.

Gökmen Özcan