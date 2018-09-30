Atiba’dan % 92 isabet

Maçta 74 kez topla buluşan 35 yaşındaki Kanadalı futbolcu yüzde 92’lik pas isabeti yakaladı. 10 kez ikili mücadeleye girip 9’undan galip ayrılan Atiba, 7 tane sahipsiz top kazandı, 3 kez de rakiplerinden top çaldı.

(Milliyet)