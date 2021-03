Atiba: Tek hedef 3 puan

Pazar günü Fenerbahçe ile şampiyonluk yolunda kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson dün antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Kanadalı yıldız, "Bu maçın büyüklüğünü, bize kazandıracaklarını biliyoruz. Ligdeki yeri iyi olan 2 takım karşılaşacak. İki takım da maçın önemini biliyor. Bir savaş olacak ve iki taraf da puan almak isteyecek. Sezonun geri kalanı için belirleyici maçlardan olacak. Sahaya özgüvenli çıkacağız. Ama bu fazla öz güven anlamına gelmeyecek. Yaptığımız şeyi tekrarlamaya devam edeceğiz. 3 puan almayı hedefliyoruz" dedi.

'Çok fazla iyi oyuncumuz var'

Takımda iyi bir hava olduğunu belirten Atiba, "Gereken her şeye sahibiz. Enerjimiz yüksek. Şampiyonluk konusunda yüzde vermek istemiyorum. Maç maç bakarak ilerlemek istiyoruz" diye konuştu. Atiba performansıyla ilgili olarak ise şunları söyledi: Her zaman elimden geleni yapmayı isteyen bir oyuncu olmuşumdur. Savunmada ve hücumda her zaman elimden geleni yapıyorum. Bu sezon çok fazla savaşçı futbolcumuz var, çok fazla iyi futbolcuya sahibiz. Futbolcularımız başarıya aç. Her maça 3 puan hedefiyle çıkıyoruz.

'3. çocuğuma da şampiyonluk...'

Teknik direktör Sergen Yalçın'a kendisiyle ilgili olumlu sözleri için teşekkür eden Atiba, "Aklımda gelecek sezon devam etmek var. Vücudumla ilgili herhangi bir şikayetim yok. Sezon sonu nasıl hissettiğime bakacağım. 2 ay kaldı sezonun bitimine. Şu anda hedefe odaklandık. İki şampiyonluğum var ve 3 çocuğum var. Diğer çocuğuma da bir şampiyonluk hediye etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Souza ve Larin'e övgü

38 yaşındaki yıldız orta sahada partneri olan Josef de Souza ve vatandaşı Larin için övgü dolu sözler kullandı. "Josef’in performansı beni ve bütün takımı daha üst seviyeye çıkarıyor. Hücuma çıkarken kendimi daha rahat hissediyorum" diyen Kanadalı yıldız, Larin için de şu ifadeleri kullandı: Bütün sezon çok iyi oynadı ve oynamaya devam ediyor. Öz güveni yüksek ve her an skora katkı yapacak seviyede top oynuyor. Onun durumu beni memnun ediyor.