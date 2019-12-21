Atiba: Sağlam durmamız gerekiyor

Beşiktaş’ın tecrübeli ön liberosu Atiba Hutchinson, yarın akşam Fenerbahçe’yle oynayacakları derbi öncesinde kulübün Youtube hesabına açıklamalarda bulundu.

36 yaşındaki Kanadalı, “Şu anda her şey çok iyi gidiyor. Çok iyi antrenmanlar yaptık. Taktiksel boyutuyla ilgili de çalışıyoruz. Oyunla ilgili aramızda sürekli konuşuyoruz, iletişim halindeyiz. Şu anda herkesin isteği, konsantrasyonu gayet yüksek, iyi gidiyor hazırlıklar... Derbi öncesinde aslında çok özel bir şey yapmaya gerek kalmaz. İki takımda da çok önemli, kaliteli oyuncular var. Hazırlık anlamında özel, ekstra bir şey yapmaya gerek kalmaz. O motivasyon zaten kendiliğinden gelir. Dolayısıyla rutinin çok dışına çıkmaya gerek kalmaz” şeklinde konuştu

‘Rakibimiz evinde güçlü’

Fenerbahçe karşısında ortaya koyacakları futbolla ilgili de konuşan Atiba, “Derbide, tempolu, özgüvenli oynamamız gerekiyor. Rakibimiz evinde güçlü performanslar koyabilen bir rakip. Bizim de bunun karşısında özgüvenle, sağlam durabilmemiz gerekiyor. Bugün kadar üstünde durduğumuz şeyleri, bize faydalı olan şeyleri yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Günün sonunda bu tabii ki futbol duygular yükselebilir. Duyguları mümkün olduğu kadar çok karıştırmadan oyun planına sadık kalarak tempolu oynamamız lazım” dedi.

'Heykel konusu...'

Siyah-Beyazlı taraftarların kendisinin heykelinin dikilmesiyle ilgili söylemleri de sorulan Atiba, “Ben de bunu duydum tabii ki. Onların övgülerini, güzel düşüncelerini duymak benim için çok büyük onur. Çok da önemli. Onların desteklerine her zaman minnettarım. Bunu her zaman, her yerde dile getiriyorum. Heykel konusunu bilmiyorum çok zor mu, ileriye doğru bir şey mi olur onu kestiremiyorum. Onların desteğine, yardımlarına her zaman minnettarım” yorumunu yaptı.