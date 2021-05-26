Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson, çifte kupa ile tamamladıkları sezonun ardından Kanada basınına konuştu. Deneyimli oyuncu, "Çılgın bir sezon sonu oldu. Türkiye'nin en büyük 3 takım da şampiyon olabilirdi. Biz daha önce bitirebilirdik ama elimizden kaymasına bir süre izin verdik ama son gün başardık. Biraz gerginlik oldu ama kendimize güveniyordum. Son düdükten sonraki duygular çok güzeldi."

'Galatasaray'ın öne geçtiğini öğrenince...'

"Birçok insan telefonda sonuçları takip ediyordu. Devre arasında Galatasaray gerideydi ve 2-1 öne geçtiklerini duyduktan sonra öne geçmemiz gerekiyordu. Bazen o bilgiyi almak iyi olmayabilir ama bizim o mesaja ihtiyacımız vardı ve golü attık ve maçı kazandık."

"Bir şehirde iki kupa birden aldık, İzmir'de iki kupa kazandık. Otelde kutlamalar yaptık. Çok çılgın şeyler değildi ama birlikte zaman geçirdik, uzun sezon sonrasında kutlamaya ihtiyacımız vardı. Havuz başında kutlamalar yaptık ve sonra kupa finaline hazırlandık. Beşiktaş bir süredir iki kupa birden kazanmamıştı ve bunu yapmak istiyorduk, odaklandık, bir başka harika gece geçirdik"

"İyi bir sezon geçirdim. Ben en tecrübelilerden biriyim, 8 sezon geçirdim ve nasıl oynanması gerektiğini biliyordum. Goller attım, asistler yapmaya başladım. Oyunumuz çok etkili oldu, birbirimize yardım ettik, birbirimizi ittik ki bu çok önemli, böylece iyi bir sezon geçirdik"

'Richmond Laryea için görüştüm'

"Toronto'da oynayan 26 yaşındaki sağ bek Richmond Laryea'nın potansiyeli var. Kulübümle birkaç kez görüştüğümde ondan bahsettim, onu transfer etmelerini söyledim. Avrupa'da başka takımlarda da oynayabilir. Larin için de çok mutluyum. Şansını elde ettiğinde, gerçekten iyi değerlendirdi. Çok gol atabilecek bir oyuncu olduğunu biliyordum" ifadelerini kullandı.