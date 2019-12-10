Atiba rekor kırdı

Süper Lig’in 14. haftasında son dakika golüyle Kasımpaşa’yı deplasmanda yıkan Beşiktaş’ta, Atiba Hutchinson performansıyla ayakta alkışlanıyor. 8 Şubat’ta 37 yaşına girecek olan Kanadalı orta saha, müthiş mücadelesi, formu ve azmiyle gençlere adeta taş çıkartırken, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın vazgeçilmezleri arasına girdi.

Atiba, Kasımpaşa önünde de 3 puanı getiren kilit isimlerden oldu. İki yönlü futboluyla dikkat çeken Kanadalı yıldız, istatistikleriyle göz doldurdu. OPTA destekli rakamlarda, Atiba’nın rakip yarı alanda 66 isabetli pasla bu sezon özelinde Süper Lig rekoru kırdığı ortaya çıktı.

Öte yandan, maç genelinde yüzde 90’lık pas başarı isabetine ulaşan, 4 top çalan ve 4 sahipsiz top kazanan deneyimli yıldız, hem defansta hem de ofansta fark yarattı. İkinci golü hazırlayan isim olan Hutchinson, takımına liderlik yaparken, hırsı ve mücadelesiyle takımına büyük destek veriyor. Deneyimli oyuncu, Kasımpaşa maçında Karim Hafez’in kırmızı kart gördüğü pozisyonda da adeta 10 numara gibi hücuma çıkıp, hücum yeteneklerini gözler önüne sermişti. (Skorer)