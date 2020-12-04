Atiba: Oyun ritmimizi buluyoruz

Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson, 3-0 kazanılan Kasımpaşa maçının ardından konuştu. Maçtan bir gol atan Atiba, yayıncı kuruluşa şunları söyledi:

"Oyun ritmimizi buluyoruz. Herkes birbirine alışıyor zamanla. Kendimize güvenimiz de geliyor. 3 maç kazandık üst üste. Daha önümüzde çok maç var, böyle gitmesi güzel hissettiriyor ama devamını getirmemiz lazım."

"Bu seviyede oynamaya devam etmek bizim için çok önemliydi. Bugün gol yemedik, bu da bizim için çok olumlu bir nokta. Galip geldiğimiz için çok mutluyum."