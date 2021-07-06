Atiba: Ne zaman ihtiyacınız olursa buradayım

Beşiktaş , yeni sezon öncesi iç transferde Atiba Hutchinson, Gökhan Töre, Utku Yuvakuran ve Necip Uysal ile sözleşme uzattı.

İmza sonrası Atiba, "Yılların bir önemi yok, ne zaman ihtiyacınız olursa ben buradayım." mesajını yollarken Gökhan Töre: "Kara Kartallar, önümüzdeki sezon ben de bu ailenin bir parçasıyım" dedi.

"Beşiktaş ailedir"

Kaleci Utku Yuvakuran ise, "Beşiktaş'ın kalesinde 2024'e kadar ben de varım" ifadesini kullanırken tecrübeli futbolcu Necip, "Ben hep buradayım, Beşiktaş ailedir" diye konuştu.