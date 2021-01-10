Atiba: İyi gidiyoruz, şampiyonluk sözleri için erken

Süper Lig'in lideri Beşiktaş'ta takımın lider oyuncusu Atiba Hutchinson Hatayspor ile oynadıkları ve 2-2'lik eşitlikle sonuçlanan Hatayspor maçın sonrasında açıklamalarda bulundu.

Atiba şu sözleri sarf etti:

Bugün zor bir maçtı. Etkili ve kaliteli oyunculara sahip takıma karşı oynadık. İki takım da galibiyeti istedi. İki tarafın da galibiyeti istemesi maça heyecan kattı. Biz de 3 puana gelme niyetimizi gösterdik ama iki taraf da hak edilen bir 1 puan aldı. Önümüzde kupa maçı var ona odaklanacağız.

Daha çok fazla maç var oynanacak ama şampiyonluk umudumuz var. İyi gidiyoruz, iyi oynuyoruz. Bugünkü gibi maçlardan ders çıkarmamız lazım. O dersleri de alıp diğer maçlarda aynı hataları yapmamamız lazım.