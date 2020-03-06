Atiba Hutchison ile Domagoj Vida arasında sert tartışma
Beşiktaş - Ankaragücü maçının ardından flaş gelişme... Kartal'ın tecrübeli isimleri Atiba Hutchison ile Domagoj Vida maçın son düdüğünün ardından bir süre tartışma yaşadı. İkiliyi Jeremain Lens güçlükle sakinleştirdi.
Beşiktaş-Ankaragücü maçının ardından son dakika gelişmesi... Süper Lig'in 25. haftasında Ankaragücü'nü konuk eden Beşiktaş, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından yaşanan gerilim ise gündem oldu.
90 dakikanın sona ermesinin ardından Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcuları Atiba ile Caner Erkin arasında sinirler gerilirken, araya Domagoj Vida girdi. Kanadalı futbolcu, Vida'ya tepki gösterirken, araya giden Jeremain Lens, olayın büyümesini önledi.