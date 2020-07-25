Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Atiba Hutchinson, yayıncı kuruluşa geleceğiyle ilgili net açıklamalar yaptı.

İşte Atiba'nın açıklamaları:

Büyük bir kulübü temsil ediyorum. Takıma katkı vermek için elimden geleni yapıyorum. Sahada her şeyimi vermeye çalışıyorum. Yapmaktan bıkmadığım tek şey takım için çalışmak. Bu akşamki maç bizim için çok önemliydi. Tüm sezonu değerlendirdiğimizde ligi iyi bir sırada bitirdik. Şampiyonlar Ligi için olası bir durum var. Kalbim bir sezon daha Beşiktaş’ta oynamak istiyor. Beşiktaş için her şeyimi vermeye devam etmek istiyorum