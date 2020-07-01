Beşiktaş'ın artık efsaneleşen yabancı oyuncularından Atiba Hutchinson geleceği ile ilgili yayın kuruluş beIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu. Atiba Hutchinson verdiği özel röportajda Beşiktaş'taki gelecek sezonda da görev yapıp yapmayacağı konusunda detaylar verdi. Tecrübeli oyuncu futbolculuk yaşamından sonra Beşiktaş'ta kalma fikrine sıcak baktığını da belirtti

Atiba, geçtiğimiz hafta Beşiktaş forması altında 200. lig maçına çıkmıştı

"Bu enerji nereden geliyor?" sorusuna tecrübeli oyuncu Atiba Hutchinson, "Açıklaması zor ama çocukluğumdan beri yüksek enerji seviyesine sahibim. Çok koşuyorum. Tabii ki de şükrediyorum. Bu kadar yüksek bir enerji seviyesine sahip olduğum için kendimi şanslı görüyorum. Şimdiye kadar neyi yaptıysam, bugünden sonra da onu yapmaya çalışacağım" şeklinde cevapladı

"Türkiye sana neler kazandırdı?" sorusuna Atiba Hutchinson, "Birçok kez söyledim, burada insanlar gerçekten çok misafirperver. Buraya geldiğim ilk günden itibaren insanlar beni hemen kabul ettiler. Gerçekten herkes çok yardımsever davrandı. Kulübe geldiğim günden bu yana herkes benim buradaki işimi kolaylaştırmak için elinden geleni yaptı. Ben, eşim, ailem, buradaki hayatımız, buradaki insanların yardımları sayesinde çok kolaylaştı ve buradaki deneyim bizim için çok keyifli bir deneyime dönüştü" açıklamasını yaptı.

Beşiktaş'taki geleceği hakkında...

"Seneye Beşiktaş'ta devam mı? Bir gün Beşiktaş'ta hoca olarak kadroda yer alır mısın?" sorusuna Atiba Hutchinson, "Umarım ikisi de gerçekleşir. Kendimi hala çok iyi hissediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Kesinlikle burada devam etmek istiyorum. Gelecekle ilgili bekleyip göreceğiz. Oyunculuk kariyerimden sonra burada bir rol almak ister miyim; kesinlikle duygularım, düşüncelerim pozitif. Bakalım gelecek neler gösterecek" ifadelerini kullandı.