Atiba Hutchinson: 'Zamana ihtiyacım var'

Beşiktaş’ın Avusturya kampında kasığından yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Atiba Hutchinson, hafta başında takımla çalışmalara başlamıştı.

36 yaşındaki oyuncu Abdullah Avcı’yla bir görüşme gerçekleştirdi. Avcı’nın yarın oynanacak Gazişehir mücadelesinde görevlendirmeyi düşündüğünü ilettiği Kanadalı futbolcunun, henüz kendisini tam olarak hazır hissetmediğini hocasına ilettiği kaydedildi.

Atiba’nın “Form olarak kötü durumda değilim. Ama takımda tam kapasitemle görev yapabilmem için biraz daha zamana ihtiyacım var” sözlerini sarf ettiği bildirildi.

Gökmen Özcan

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