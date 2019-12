Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson,bu hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde kulübün sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu. Hazırlıkların çok iyi gittiğini belirten Kanadalı futbolcu, "Şu anda her şey çok iyi gidiyor. Çok iyi antrenmanlar yaptık. Taktiksel boyutuyla ilgili de çalışıyoruz. Oyunla ilgili aramızda sürekli konuşuyoruz, iletişim halindeyiz. Şu anda herkesin isteği, konsantrasyonu gayet yüksek, iyi gidiyor hazırlıklar" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ÖZEL BİR ŞEY YAPMAYA GEREK KALMAZ"

Derbi maçlara hazırlanmak için özel bir şey yapmaya gerek olmadığını, otomatik olarak oyuncuların böyle büyük maçlara konsantre olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, "Aslında çok özel bir şey yapmaya gerek kalmaz. Derbi öncesi maç biter, sonrasında derbi hazırlıkları başlar. Bunlar zaten büyük maçlar, iki büyük takım karşı karşıya geliyor. İki takımda da çok önemli, kaliteli oyuncular var. Hazırlık anlamında özel, ekstra bir şey yapmaya gerek kalmaz. O motivasyon zaten kendiliğinden gelir. dolayısıyla rutinin çok dışına çıkmaya gerek kalmaz" şeklinde konuştu.

"TEMPOLU OYNAMAMIZ GEREKİYOR"

Kadıköy deplasmanında nasıl oynamaları gerektiği sorulan Atiba Hutchinson, "Tempolu, özgüvenli oynamamız gerekiyor. Rakibimiz evinde güçlü performanslar koyabilen bir rakip. Bizim de bunun karşısında özgüvenle, sağlam durabilmemiz gerekiyor. Bugün kadar üstünde durduğumuz şeyleri, bize faydalı olan şeyleri yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Günün sonunda bu tabii ki futbol duygular yükselebilir. Duyguları mümkün olduğu kadar çok karıştırmadan oyun planına sadık kalarak tempolu oynamamız lazım" diye konuştu.

"TARAFTARA HER ZAMAN MİNNETTARIM"

Siyah-beyazlı kendisinin heykelinin dikilmesiyle iligli söylemleri sorulan Atiba Hutchinson şöyle konuştu: Bunu duydum tabii ki. Onların övgülerini, güzel düşüncelerini duymak benim için çok büyük onur. Çok da önemli. Onların desteklerine her zaman minnettarım. Bunu her zaman, her yerde dile getiriyorum. Heykel konusunu bilmiyorum çok zor mu, ileriye doğru bir şey mi olur onu kestiremiyorum. Onların desteğine, yardımlarına her zaman minnettarım."

İSTANBUL (DHA)