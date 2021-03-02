Atiba Hutchinson: Savaştık ve iyi savunma yapıp gol yemedik
Beşiktaş'a Yeni Malatyaspor deplasmanında galibiyeti getiren Atiba Hutchinson, 90 dakikayı değerlendirdi. Galip geldikleri için mutlu olduklarını belirten Atiba, ''3 puan için gelmiştik, futbol oynayarak savaştık ve iyi savunma yapıp gol de yemedik.'' dedi.
Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olan Beşiktaş, Atiba Hutchinson'ın golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Siyah Beyazlı ekibe 3 puanı getiren Kanadalı oyuncu, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Maç boyu kontrolün kendilerinde olduklarını vurgulayan Atiba, Utku Yuvakuran'dan da övgüyle bahsetti.
Atiba'nın açıklamaları şu şekilde:
"Performansımızdan dolayı mutluyum, maç boyu tüm kontrol bizdeydi. 3 puan için gelmiştik, futbol oynayarak savaştık ve iyi savunma yapıp gol de yemedik. 3 puan aldığımız için mutluyuz, devam ediyoruz. Utku çok iyi bir insan, takımımız için de çok önemli. Bugünkü şansını iyi değerlendirip iyi kurtarışlar yaptı, zaman zaman rakibin ataklarında bizi oyunda tuttu."