Atiba Hutchinson: Savaştık ve iyi savunma yapıp gol yemedik

Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olan Beşiktaş, Atiba Hutchinson'ın golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Siyah Beyazlı ekibe 3 puanı getiren Kanadalı oyuncu, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Maç boyu kontrolün kendilerinde olduklarını vurgulayan Atiba, Utku Yuvakuran'dan da övgüyle bahsetti.

Atiba'nın açıklamaları şu şekilde:

"Performansımızdan dolayı mutluyum, maç boyu tüm kontrol bizdeydi. 3 puan için gelmiştik, futbol oynayarak savaştık ve iyi savunma yapıp gol de yemedik. 3 puan aldığımız için mutluyuz, devam ediyoruz. Utku çok iyi bir insan, takımımız için de çok önemli. Bugünkü şansını iyi değerlendirip iyi kurtarışlar yaptı, zaman zaman rakibin ataklarında bizi oyunda tuttu."



