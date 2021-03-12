Atiba Hutchinson: Şampiyonluk yolu, bu maçlardan geçiyor

Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş, sahadan 3-2 galip ayrıldı ve haftayı lider kapatmayı garantiledi. Siyah Beyazlı ekibin kaptanı Atiba Hutchinson, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Kendi oyunlarını oynadıklarını ve oyunu domine ettiklerini vurgulayan Atiba, "Bugün büyük bir maçtı, zorlu bir fikstüre başlıyoruz. Bu fikstürden bugünlük sağ salim çıktığımız ve bu fikstüre 3 puanla başladığımız için memnunum. Kendi oyunumuzu oynadık ve oyunu domine ettik, rakibe çok kontra imkanı sunmadık." dedi ve ekledi:

'Şampiyonluk yolu böyle maçlardan geçiyor'

"Biz attık, onlar attılar ama sonuçta kazanan biz olduk. Bu şekilde galibiyetler almak özgüven veriyor. Önümüzdeki zorlu fikstürde kazanarak ilerlemek istiyoruz. Bu galibiyeti nasıl kazandığımız da önem kazandırıyor bugünkü 3 puana. Savaşarak kazandık. Şampiyonluk yolu böyle maçlardan geçiyor. Biz maç maç ele alıyoruz. Her maç önemli, konsantrasyonumuz ve özgüvenimiz çok yüksek."

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