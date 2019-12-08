Atiba Hutchinson: Şampiyonluğa inanıyoruz

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı uzatmalarda attığı golle 3-2 mağlup etti.

Beşiktaş'ın başarılı oyuncularından Atiba Hutchinson, maç sonunda yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

Karşılaşmayı değerlendiren Atiba Hutchinson,"Bence bu akşam bizim açımızdan çok önemliydi. 3 puuan için buraya geldik. Oyunun bazı bölümlerinde kontrolü kaybettik. Geriye düştüğümüzde çok efor sarf ettik. Genel olarak pes etmedik. Aldığımız sonuç çok önemli ama oyunun belli bölümlerinde çok kırılgan bir oyun sergiledik. Oyunun son anlarında da sihirli bir an gerçekleşti. Lens çok iyi bir iş yaptı ve topu Umut'a verdi ki Umut da golü attı. Bazen istediğiniz gibi oynamazsınız ama sonucu alırsınız ki bu akşam da öyle oldu. Galibiyet serimizi devam ettirmeye çalışacağız" dedi.

Şampiyonluğa ilişkin de konuşan Kanadalı oyuncu, "Şampiyon olabileceğimize inanıyoruz. Sezon başında bazı zorluklar yaşadık ama toparladık ve özgüvenimizi kazandık. Şampiyonluk için neler gerekir, bunları biliyoruz. Seri yakaladık ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Düzeltmemiz gereken noktalar var ve bunları düzeltmemiz lazım. Adım adım, maç maç gideceğiz" dedi.