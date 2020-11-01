Atiba Hutchinson: Maçı erken bitirebilirdik

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek ligde üst sıralara tırmandı. Bu maç sonrasında takımın tecrübeli ismi Atiba Hutchinson, değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Malatyaspor'a karşı 3 puanı hak ettiklerini dile getiren Kanadalı futbolcu "İyi oynadık. İlk dakikada itibaren 3 puanı gerektiren futbolu gösterdik. Takım oyununu iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Belki maçı daha erken bitirebilirdik ama o golü bulamadık. 3 puanı aldığımız için mutluyuz." dedi.

"LARIN MEYVELERİNİ TOPLUYOR"

Vatandaşı ve siyah beyazlılardaki tek golün sahibi Cyle Larin hakkında konuşan Atiba, "Cyle için mutluyum. İyi çalışıyor ve meyvelerini alıyor. Takım olarak iyi çalışıyoruz. 3 puan aldığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.



